Reggio Calabria: al Teatro Cilea la moda tra colorati accessori e preziosi bijoux

11 Luglio 2019 17:32

A Reggio Calabria sfila la bellezza tra accessori originali e colori accesi da abbinare agli outfit estivi ed invernali

A Reggio Calabria sfila la bellezza tra accessori originali e colori accesi da abbinare agli outfit estivi ed invernali. E’ tutto pronto per la mostra espositiva di bigiotteria, cosmetica, orologi, accessori moda in programma lunedì 15 luglio nel foyer del teatro “Francesco Cilea” dalle ore 16 alle 19, con ingresso libero. L’atteso grande evento organizzato dalle responsabili territoriali Feltsan Irina e Olga Pogrebna della “Cristian Lay” azienda leader con 38 anni di esperienza nello sviluppo di soluzioni di bellezza, soprattutto per donne, oggi prima azienda spagnola di vendita diretta per la bellezza, non è altro che un’occasione per vedere in anteprima la nuova collezione moda e, soprattutto, il trionfo della bellezza femminile. Bigiotteria, cosmetica, orologi, accessori senza tempo con un tocco giovane e glamour, saranno indossati dalle modelle scelte accuratamente dall’azienda spagnola per mettere in risalto i migliori prodotti sul mercato. “Cristian Lay” dai suoi inizi, si è contraddistinta per essere una azienda leader nel design di gioielleria trovando la formula perfetta per offrire gioielli alla portata di tutti, accomunando i concetti di avanguardia e tradizione orefice. Grazie al controllo totale della catena di valore degli articoli che commercializza (design, fabbricazione, distribuzione e vendita), e alla scommessa per l’alta tecnologia, “Cristian Lay” offre la massima qualità nei suoi prodotti, a prezzi molto concorrenziali. E sarà una mostra che accontenterà tutti i gusti con bijoux dallo stile classico alle nuove collane che andranno di moda il prossimo inverno lasciando spazio alla fantasia, ma, soprattutto, allo stile personale. Tre ore nelle quali i visitatori saranno ammaliati da un caleidoscopio di colori, in un linguaggio scorrevole e accattivante che, grazie alle modelle, evidenzierà la stretta relazione fra accessorio e abbigliamento. Obiettivo dell’esposizione è descrivere un universo in febbrile movimento che rispecchia, nella sua evoluzione, quello della società stessa nei suoi cambiamenti profondi. In questo sistema è centrale la figura della donna che si inserisce gradualmente nel mondo del lavoro prendendo in mano le redini del suo stile, aderendo a un sistema di vita più dinamico, esigendo un guardaroba e una serie di accessori adatti alla sua nuova condizione, per ogni ora del giorno.

Valuta questo articolo