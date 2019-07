Reggio Calabria, tamponamento a catena sulla SS106 nella coda del rientro [FOTO LIVE]

28 Luglio 2019 20:25

Tamponamento a catena sulla SS106 nella coda del rientro a Reggio Calabria

Incidente sulla SS106 a Reggio Calabria, precisamente a Lazzaro in direzione Nord (verso Reggio città): durante la coda del rientro domenicale, quattro macchine si sono tamponate a catena determinando ulteriori disagi al traffico. Per fortuna non ci sono stati feriti.

Valuta questo articolo