Reggio Calabria: allo Sport Village di Catona la rassegna Art&Emotion

22 Luglio 2019 09:44

Reggio Calabria: lo Sport Village di Catona ha deciso di trasformare, per una sera, i suoi campi da tennis in contenitori di arte, artigianalità e colori

Luoghi deputati allo sport ed all’intrattenimento che si aprono a nuove ed interessanti iniziative. È il caso dello Sport Village di Catona che ha deciso di trasformare, per una sera, i suoi campi da tennis in contenitori di arte, artigianalità e colori. Una kermesse che registra l’unione di diversi artisti e professionisti, il cui desiderio è quello, appunto, di regalare emozioni attraverso espressioni differenti ma comunque indirizzate alla socializzazione da realizzare attraverso una rassegna che possa accontentare tutti gusti. Ecco, dunque, “Art&Emotion” che si terrà sabato 27 luglio dalle ore 19 nella struttura polivalente a nord di Reggio. Ad accompagnare il visitatore tra le proprie opere di arte contemporanea e in un colorato viaggio saranno Angela Cannizzaro, Francesca De Gennaro, Agostino De Girolamo, Maria Luisa Marzano, Anna Maria Morabito, Sabrina Martorano, Emanuela Saladino, Simona Treccosti e Francesco Violante. Un focus particolare poi su Giovanna Cuzzucrea, in arte CrazyGiò, che porterà nella cornice dello Sport Village, i suoi gioielli, pezzi unici, creati con materiali poveri e di diversa provenienza ed ispirati alla natura. Ad allietare la serata la musica del dj Walter Zappia.

