Reggio Calabria: durante la Serata Amaranto di Marina di San Lorenzo premiato il vignettista Antonio Federico

31 Luglio 2019 11:45

Reggio Calabria: il vignettista Antonio Federico è stato premiato nel corso della giornata dedicata alla Reggina calcio, organizzata dal lido Caposud Beach a Marina di San Lorenzo

Il vignettista Antonio Federico è stato premiato nel corso della giornata dedicata alla Reggina calcio, organizzata dal lido Caposud Beach a Marina di San Lorenzo. L’insegnante d’arte ormai noto per le sue vignette dedicate a notizie di attualità ed al suo impegno rivolto alla formazione di giovani ha parlato in anteprima di un’importante iniziativa nazionale: “sono davvero felice che la mia terra apprezzi il mio impegno artistico, spero di aver trasmesso e trasmettere ai miei allievi quella passione che può cambiare la loro vita”. A breve uscirà “David tra le nuvole” una bellissima storia a fumetti che parla di salute nello sport, patrocinata dal CONI e con il sostegno di molti big del calcio come Claudio Ranieri, Cosmi, Acerbi e molti altri. Il fumetto è stato realizzato grazie alla Fondazione Fioravante Polito ed al suo presidente Davide Polito che ha fortemente voluto ricordare le figure di Morosini, Andrea Fortunato e Flavio Falsetti scomparso prematuramente. La festa, “accompagnata” dal gruppo musicale “NSNC”, è stata caratterizzata dalla presenza del giocatore Tonino Martino, di Don Zampaglione e di vari tifosi amaranto. Durante la serata sono stati sorteggiati dei premi.

