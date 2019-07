Reggio Calabria, scandalo Miramare: oggi la prima udienza del processo ordinario, imputati il Sindaco Falcomatà, la Giunta e alcuni dirigenti comunali [NOMI e DETTAGLI]

11 Luglio 2019 16:05

Reggio Calabria, scandalo Miramare: il procedimento nasce a seguito di una contestata delibera della giunta comunale che ha affidato alcuni locali dell’hotel ad un’associazione

Con l’esame dei primi testimoni è iniziato oggi a Reggio Calabria il processo con rito ordinario del cosiddetto caso Miramare che vede imputati il sindaco della città Giuseppe Falcomatà, i componenti della prima giunta comunale (fatta eccezione per Mattia Neto): Armando Neri, Saverio Anghelone, Giuseppe Marino, Giovanni Muraca, Antonino Zimbalatti, Agata Quattrone e Patrizia Nardi; alcuni dirigenti dell’Ente: Giovanna Acquaviva (segretario comunale) e Maria Luisa Spanò (ex dirigente) ed un imprenditore Paolo Zagarella. Il procedimento nasce a seguito di una contestata delibera della giunta comunale che ha affidato, nel 2015, alcuni locali dell’hotel Miramare, di proprietà del Comune, ad un’associazione il sottoscala presieduta da Zagarella ritenuto molto vicino al primo cittadino. Oggi l’accusa è stata rappresentata dal pm Walter Ignazzitto che ha avuto modo di incalzare i primi testimoni: Enzo Vacalebre rappresentante del movimento Alleanza Calabrese, il consigliere comunale Massimo Ripepi (FdI) e una funzionaria della Soprintendenza ai beni ambientali ed architettonici Maria Gabriella De Salvo. Al centro delle domande dell’accusa e della difesa la cronologia temporale della delibera di assegnazione dell’immobile (chiuso per molti anni, ndr) all’associazione il sottoscala, le relative autorizzazioni e i presunti rapporti d’amicizia tra il sindaco Falcomatà e l’imprenditore Zagarella. Al termine delle prime tre testimonianze l’udienza è stata aggiornata al 17 ottobre 2019. Solo pochi giorni fa, con il rito abbreviato, per lo stesso caso, l’ex assessore comunale Angela Marcianò è stata condannata ad un anno di reclusione con pena sospesa. (Dire)

