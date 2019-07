Reggio Calabria, rumeno tenta di rapire un bambino di 3 anni: la Polizia lo porta in Questura salvandolo dal linciaggio della folla [DETTAGLI]

16 Luglio 2019 22:11

Reggio Calabria, terrore nel parcheggio del Maxi Brico: rumeno di mezz’età ha tentato di rapire un bambino di 3 anni, poi ha rischiato il linciaggio

Reggio Calabria – Nel tardo pomeriggio di oggi, poco prima delle 19:00, un uomo, rumeno di mezz’età, ha tentato di rapire un bambino di 3 anni nel parcheggio del Centro Commerciale “Maxi Brico”, sul viale Calabria. Il bambino era tenuto in braccio dalla madre quando l’uomo ha tentato letteralmente di strapparglielo di dosso, ma fortunatamente è stato fermato dal padre del piccolo. Alcuni testimoni hanno immediatamente avvertito la Polizia, che con le nuove e rapide moto denominate “Nibbio” (nelle foto a corredo dell’articolo) è piombata sul posto in tempo a salvare il rumeno dal linciaggio della folla che intanto si era radunata minacciosa intorno all’uomo, una volta sentite le urla della madre. Fortunatamente il bambino è tornato subito tra le braccia della mamma, ma gli agenti della Polizia non hanno potuto osservare la dinamica perchè il parcheggio non è videosorvegliato. Intanto l’autore del tentativo di rapina si trova in Questura e dovrà chiarire la sua posizione. Inevitabile, in città, la paura che non sia un episodio isolato di uno squilibrato ma che ci possa essere dietro un terribile traffico criminale.

