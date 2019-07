Reggio Calabria, riapre il Cortile delle Muse: Premio 2019 a Cinzia Leone

6 Luglio 2019 12:00

Reggio Calabria, nuovo appuntamento con i “Notturni delle Muse”: il leitmotiv di quest’anno è “Questione di Sensi”

Domani domenica 7 Luglio alle ore 20:30 riapre “Il Cortile delle Muse” di via San Giuseppe 19 a Reggio Calabria, con gli ormai conosciuti “Notturni delle Muse”, manifestazione che contraddistingue da anni l’apertura degli appuntamenti estivi del noto sodalizio reggino.

Giuseppe Livoti – presidente Muse – ricorda come tale evento rientra in una programmazione molto particolare, poiché ogni domenica verrà creato un ideale viaggio di grande attrazione che esalti i sensi con stimoli da vedere e sentire, ecco il perché il leitmotiv di quest’anno è “Questione di Sensi”, tematica utile a pensare, riflettere e magari conoscere meglio le nostre radici e gli uomini che fanno di tutto per proteggere la nostra cultura identitaria e nazionale.

E proprio per questo I Notturni 2019 si apriranno con il nuovo sindaco di Bova Marina on. Saverio Zavettieri per commentare una cartolina illustrata per immagini, di quella che è stata la cultura dell’area grecanica e di come diventerà la Bova Marina del domani.

Ed ancora viaggio nell’arte e nell’ideazione artistica e creativa di Marisa Scicchitano artista del catanzarese che condurrà il pubblico in un viaggio nel surrealismo creativo e nel gioco chimerico del colore attraverso la manipolazione della materia e dell’immagine. Ed ancora la presenza di Enza Ferraro – make up artist che racconterà il tema dell’identità estetica. Paola Abenavoli racconterà invece e lo farà ogni domenica, il curriculum artistico dei Premi Muse di questa edizione.

Momento importante e caratterizzante della prima serata, sarà la consegna ufficiale del Premio Muse 2019 a Cinzia Leone- Un curriculum ricchissimo per la nota personalità italiana come lo dimostra la sua filmografia – ricorda il presidente Muse Giuseppe Livoti insieme alla vice Francesca d’Agostino.

Nel 1988 Le finte bionde – regia di Carlo Vanzina, nel 1989 La moglie ingenua e il marito malato – regia di Mario Monicelli, nel 1990 Stasera a casa di Alice – regia di Carlo Verdone, nel 1991 Donne con le gonne – regia di Francesco Nuti, nel 1991 Parenti serpenti – regia di Mario Monicelli, nel 1996 Metalmeccanico e parrucchiera in un turbine di sesso e di politica- regia di Lina Wertmuller. Ed ancora teatro con 1981 Polvere di Stress – regia di Luciana Lusso Roveto, 1984 Marta e Giulio vogliono un figlio – regia di R. Galli. Dal 1995 concepisce un genere personale fortemente incentrato sulla ricerca e la traduzione in chiave comica della realtà odierna, mettendo in scena spettacoli da lei scritti ed interpretati: 1995/96 Questo spazio non è in vendita – di Cinzia Leone, scritto con Fabio Di Iorio, 2000 Strana forte la gente – scritto con Fabio Di Iorio regia di Lino Pannofino, 2005 Mozart a Recanati (testo inedito di Paolina Leopardi – sorella di Giacomo Leopardi) – regia di Michal Znaniecki, nel 2015 “Disorient Express” scritto con Fabio Mureddu. Ed ancora per la tv 1988 La tv delle ragazze (Rai Tre) – 1° edizione, 1989 La tv delle ragazze (Rai Tre) – 2° edizione di Serena Dandini, Linda Brunetta, Valentina Amurri, 1991 – 1992 Avanzi (Rai Tre) – 1° edizione, 1992 Avanzi (Rai Tre) – 3° edizion. Nel 2018 Per il trentennale della TV delle Ragazze torna a far parte delle 4 puntate intitolate: ”gli stati generali” e nel 2019 Photoshow (Rai3)con Alberto Matano e sceneggiati quali 2007 Carabinieri 6 – partecipazione come guest star, 2009 Colpo di fulmine- regia di Roberto Malenotti.

