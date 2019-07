13 Luglio 2019 12:59

Reggio Calabria: Polizia Municipale recupera una vettura rubata e la restituisce al legittimo proprietario

Gli agenti della Polizia Municipale di Reggio Calabria, coordinati dal comandante Zucco, durante un controllo del territorio, hanno rinvenuto un’autovettura Fiat Panda rubata in via Sbarre Inferiori all’interno di una struttura realizzata per ospitare anziani mai realizzata ed abbandonata ormai da anni. L’auto è stata successivamente restituita al legittimo proprietario. La polizia municipale continua ad essere presente sul territorio a servizio dei cittadini.

