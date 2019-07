Reggio Calabria: entra nel vivo il programma culturale dell’Amministrazione Comunale di Sant’Agata del Bianco

29 Luglio 2019 22:05

Reggio Calabria: il programma predisposto dall’Amministrazione Comunale di Sant’Agata del Bianco entra nel vivo

Dopo l’anteprima estiva di giugno, con il concerto di Fabio Macagnino e la presentazione del libro “La società calcolabile e i Big Data” del prof. Domenico Talia, il programma predisposto dall’Amministrazione Comunale di Sant’Agata del Bianco entra nel vivo. Oltre all’interessante proposta musicale e artistica, la novità sta nella visione che a Sant’Agata si ha del turismo, ovvero partire dalle proprie radici (quelle vere) per guardare innanzitutto al futuro. Dal 31 luglio, difatti, e grazie ai fondi di un bando europeo, sarà attivo in tutto il paese il servizio di wi-fi gratuito (affidato, tramite RDO “Procedura aperta”, all’operatore WIT ITALIA SAS di Luverà Rocco). Per di più, nel borgo dei murales, delle porte pinte, del “giardino del pensiero” e dei Musei, saranno installati pannelli descrittivi con codice QR (che consentiranno tramite smartphone di avere un’idea completa della storia di personaggi e luoghi).

In attesa di sapere anche chi sarà il cantante/gruppo che si esibirà giorno 11 agosto, durante la festa in onore di S.Agata V.M., questo è il programma dell’Amministrazione Comunale guidata da Domenico Stranieri:

30 luglio , ore 21,30, piazzetta “Tibi e Tascia”, Reading/Concerto di ETTORE CASTAGNA (che con il suo “Tredici gol dalla bandierina” ci riporta in un mondo sospeso tra sogni di cambiare il mondo e le prodezza calcistiche di Massimo Palanca).

Reading/Concerto di (che con il suo “Tredici gol dalla bandierina” ci riporta in un mondo sospeso tra sogni di cambiare il mondo e le prodezza calcistiche di Massimo Palanca). 2 agosto , ore 21,30, piazzetta di “Tibi e Tascia” , ANTONIO TALLURA in uno spettacolo brillante e ricco di humor: “Vaiu llà. Un grande attore in un ambiente magico e ricco di suggestioni.

6 Agosto , ore 20,30, a partire da Piazza del Popolo e lungo le vie del Borgo Antico:

IL BORDO DELL’ARTE E DEI SAPORI. Tutto in una notte, una notte che ha come tema la luna. Ci saranno musicisti, artisti di strada, offerte gastronomiche della civiltà contadina, punti di osservazione telescopica, estemporanea di murales e un concerto di musica ambient (“spaziale”) che porterà gli spettatori in un suggestivo paesaggio lunare.

12 agosto : ore 21,30, Borgo Antico : “Ricordando il nostro Nuovo Cinema Paradiso”, ovvero il Cinema dell’indimenticabile Carlo Rossi.

Ore 22,30 : Jazz e Rum con l’orchestra di CARMELO COGLITORE.

21 agosto , Borgo antico, ore 21,30 , concerto: PAOLO SOFIA si racconta

