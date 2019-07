Reggio Calabria: il prof. Massimiliano Ferrara ha promosso la realizzazione di un accordo di programma con il Dept of Economics dell’Harvard University

5 Luglio 2019 22:00

Reggio Calabria: il prof. Massimiliano Ferrara ha promosso la realizzazione di un accordo di programma scientifico con il Dept of Economics dell’Harvard University che vedrà come Responsabile il Nobel Prize 2007 Eric Maskin

In occasione del SAET 2019 – Society for the Advancement of Economic Theory, attualmente in corso nell’isola di Ischia, il prof. Massimiliano Ferrara intervenuto come relatore su invito, ha altresì promosso la realizzazione di un accordo di programma scientifico con il Dept of Economics dell’Harvard University che vedrà come Responsabile il Nobel Prize 2007 Eric Maskin. L’oggetto della ricerca che coinvolgerà giovani dottorandi e Assegnisti del Di.Gi.ES avrà come temi principali la Teoria dei Giochi e la teoria delle Scelte Sociali. Un importante progetto internazionale che accresce la visibilità dell’Ateneo. Nei prossimi mesi il Prof Maskin sarà ospite presso la nostra Universita` per suggellare questa piattaforma d’intesa promossa dal Direttore Massimiliano Ferrara.

