16 Luglio 2019 11:44

Reggio Calabria: proclamazione dello stato di agitazione del personale dipendente della Casa di Cura Villa Aurora, ecco la lettera dei sindacati

Di seguito la lettera dei sindacati indirizzata alla commissione garanzia degli scioperi, al prefetto di Reggio Calabria e alla Casa di Cura Villa Aurora che proclamano lo stato di agitazione del personale dipendente di Villa Aurora:

“Le scriventi OO.SS. in data 23.03.2019 chiedevano alla Casa di Cura in indirizzo un incontro finalmente risolutivo dopo 3 incontri assolutamente improduttivi e chiedevano, altresì, di avere la necessaria documentazione per un proficuo confronto ovvero: dotazione organica, piano aziendale e ipotesi organizzativa aziendale in relazione alle norme per l’accreditamento presso la Regione Calabria.

Successivamente, in data 29.04.2019 e 20.05.2019, su richiesta delle OO.SS. F.P.CGIL, F.P.CISL, CIMOP, CONFINTESA, si tenevano due riunioni convocate dall’Ispettorato territoriale del Lavoro di Reggio Calabria che davano, la prima esito interlocutorio, la seconda esito negativo. Le OO.SS. sopra menzionate continuavano nella loro attività in sede aziendale e di ricerca di confronto con l’Azienda allo scopo di modificare le violazioni del CCNL, delle leggi di settore e delle norme per l’accreditamento ed il riconoscimento della convenzione con la Regione Calabria.

Preso atto del fallimento di ogni linea di dialogo le scriventi OO.SS. dichiarano lo stato d’agitazione del personale per i seguenti motivi:

1. Il personale è carente ed al di sotto delle disposizioni per l’accreditamento presso la Regione Calabria. Ciò espone a maggiore stress lavorativo i dipendenti e mette a rischio la tempestività delle terapie e degli interventi medici, infermieristici ed assistenziali;

2. I turni lavorativi sono redatti settimanalmente e non sono tempestivamente comunicati o esposti in luogo visibile, causando possibili disservizi e difficoltà nell’organizzazione della vita privata dei dipendenti. Le turnazioni notturne sono disfunzionali perché non coprono i servizi su intere aree per il mancato utilizzo del personale (medico, infermieristico e ausiliario) previsto ed indispensabile. È costante ed ingiustificata l’assenza della seconda unità infermieristica nel turno di notte. Non viene regolarmente garantita la presenza del personale medico ed ausiliario in tutti i turni. Infine non si regolamenta la reperibilità del personale medico ed infermieristico;

3. È stata applicata illecitamente la riduzione oraria senza accordo con i dipendenti interessati e con evidenti discriminazioni fra dipendenti nell’attribuzione unilaterale del part-time;

4. Nelle buste paga le trattenute sono indecifrabili, sono applicate aliquote fiscali non congrue e suscettibili di pesanti conguagli a sfavore dei dipendenti in sede di conguaglio o di 730, non contengono ogni voce contrattuale riconosciuta. Inoltre, non tutta la retribuzione è soggetta a trattenute previdenziali;

5. I pagamenti avvengono in ritardo, non per bonifico, con uno slittamento ulteriore dei tempi per ottenere l’effettiva disponibilità dello stipendio. Alcune indennità (come ad esempio l’indennità di reperibilità) sono liquidate in maniera forfettaria e non in relazione al servizio effettivamente prestato;

6. Il Responsabile per la sicurezza aziendale non ha ancora provveduto, nonostante costanti solleciti, a rimuovere lo sbarramento della porta posteriore d’uscita e il blocco delle uscite con maniglia antipanico, risultando così come unica uscita praticabile, in caso d’emergenza, quella costituita dall’entrata principale della struttura. Inoltre, il luogo statico sicuro è stato indebitamente convertito in sala d’attesa;

7. Le condizioni di lavoro sono particolarmente disagiate perché la clinica non risulta sufficientemente illuminata e non viene assicurata la giusta climatizzazione caldo/freddo con evidente nocumento per i dipendenti e per i pazienti;

8. I cambi di mansione, non discussi né concordati con le OO.SS., non sono stati accompagnati da apposita formazione e da informazione al personale. Tutto ciò premesso e considerato, le OO.SS. sottoscritte, anche a seguito dell’assemblea dei dipendenti della Casa di Cura Villa Aurora, decidono di proclamare lo stato d’agitazione e, in caso di una procedura di raffreddamento che non vada a buon fine, di mettere in atto tutte le iniziative sindacali che si riterranno congeniali alla difesa dei diritti dei dipendenti della struttura”.

Francesco Callea-Segretario generale Fp Cgil Reggio Calabria

Vincenzo Sera-Segretario Generale Cisl Fp Reggio Calabria

Mohammed Alkilani-Segretario Generale Cimop Reggio Calabria

Francesco Anoldo- Segretario Generale Confintesa Reggio Calabria

SUL Aldo Libri-Segretario Generale Sul Calabria

