Reggio Calabria, Pratticò: “scarpette bianche contro la violenza sui bambini” [FOTO]

28 Luglio 2019 16:21

Reggio Calabria, Pratticò: “scarpette bianche contro la violenza sui bambini. Con questa manifestazione abbiamo voluto porre all’attenzione dell’opinione pubblica la gravità di quanto accaduto a Bibbiano”

I terribili fatti accaduti a Bibbiano, oltre a suscitare grande indignazione tra l’opinione pubblica, hanno riproposto alla ribalta un tema di grande impatto sociale, come quello della violenza sui bambini. Le reazioni a questi fatti, sono stati molteplici, sia dal mondo della cosiddetta società civile, che da quello politico, con numerose interrogazioni parlamentari, ai ministri competenti in materia di minori, ma anche con tante numerose manifestazioni pubbliche. Una di queste, si intitola “scarpette bianche”, ed e’ stata promossa da Fratelli d’Italia. Anche a Reggio Calabria, si è svolta questa manifestazione, nella mattinata di Domenica, alcuni militanti del circolo “Eracle” del partito che fa capo a Giorgia Meloni, hanno posizionato sulle scalinate di Piazza Italia, alcune paia di scarpette bianche, simbolo dell’ infanzia più tenera. “Con questa manifestazione- ha affermato in rappresentanza del circolo, Nino Pratticò- abbiamo voluto porre all’attenzione dell’opinione pubblica, la gravità di quanto accaduto a Bibbiano. I bambini sono sacri e vanno difesi senza se e senza ma. Ci rammarica, che nessun esponente istituzionale sia stato presente, forse era stanco dopo aver presenziato al gay pride di ieri pomeriggio tra le vie di Reggio”.

