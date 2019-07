Reggio Calabria: sold out a Piazza Castello per la sfilata organizzata dall’Associazione Bellatrix

9 Luglio 2019 23:15

Reggio Calabria: nell’incantevole scenario di Piazza Castello si è tenuto venerdì scorso l’evento condotto da Natale Munaò con la Presidente dell’Associazione Bellatrix Maria Nucera

Prosegue col botto l’attività della neonata Bellatrix Association. Nell’incantevole scenario di Piazza Castello a Reggio Calabria si è tenuto venerdì scorso l’evento condotto da Natale Munao’ con la Presidente dell’Associazione Bellatrix Maria Nucera. Presentato il Concorso World Top Model che sarà realizzato grazie alla collaborazione dell’Associazione Bellatrix con la CMS dell’attore e regista Claudio Bellezza per la Sicilia, concorso che adesso partirà anche per Reggio Calabria, la responsabile sara’ Maria Nucera. La sfilata ha visto protagonisti sia i più giovani che le Miss, abiti di classe e gioielli di qualità grazie alla collaborazione di Alessandra Vazzana e alla creatività della stilista Anna Logiudice. Competizione vera tra i partecipanti con una giuria che ha dovuto faticare e non poco prima di arrivare ai verdetti conclusivi. Giuria così composta: Presidente Pietro Fallanca, Consigliere Comunale Comune di Cardeto, Mario Cardia per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, il Dott. Leonardo Eugenio, la stilista Anna Logiudice, il Presentatore del Pilone d’Oro Salvatore La Porta, la dott. ssa Giulivo.

Ecco i vincitori per le varie categorie: CATEGORIA Miss Per quanto riguarda la categoria delle Miss: ⁃Quinto posto Vanessa Foti ⁃Quarto posto Anna Michea •terzo posto si è classificata Victoria Vild •secondo Martina De Lorenzo •primo Maria Grazia Licciardello Le ultime quattro andranno a World Top Model a settembre a Lecce, la prima, come tutte le prime classificate, andrà al concorso Regionale Miss Reginetta a Cosenza. CATEGORIA TEENAGER •terzo classificato Daniel Finocchiaro; •secondo posto Francesco Roda’; •primo posto Noemi Manti. CATEGORIA MISTER Terzo posto Antonio Abramo; Secondo posto Davide Decorre; Primo posto Cristian Basile. CATEGORIA BABY •terzo posto Crystal Laurendi; •seconda Ginevra Romano; •prima classificata Rubino Leuzzo. La serata ha visto anche due splendide esibizioni canore, la cantautrice Anna Marino e Miriam Dardanelli e una esibizione di ballo a cura di Antonio ed Emanuela Schiavone. Grande gioia ed emozione per il Presidente della Bellatrix Association Maria Nucera e per tutti gli altri associati e protagonisti dell’evento che ha registrato il sold out a Piazza Castello. “Siamo soltanto all’inizio, le sorprese sono appene iniziate, sarà un’estate reggina ricca di eventi e di sorprese targata Bellatrix Association”.



