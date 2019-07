Reggio Calabria, pericolose voragini in via del Seminario: “questa amministrazione è strafottente” [FOTO]

31 Luglio 2019 19:30

Pericolose voragini a Reggio Calabria in via del Seminario. Come si evince dale foto a corredo dell’articolo, le buche sono dei veri e propri crateri che rischiano di provocare danni a cose e persone. Un cittadino scrive: “è una situazione insostenibile. La strafottenza di questa amministrazione supera qualsivoglia limite di tolleranza. Non vorrei, come accadde a Pentimele, leggere di genitori che piangono. Pertanto, confido nella Madonna della Consolazione affinché faccia un miracolo”, conclude.