Reggio Calabria, perdite alla rete idrica: “non è più conveniente programmare interventi definitivi”

12 Luglio 2019 10:40

Reggio Calabria: la nota dello Sportello Consumatori – Associazione di consumatori sulle perdite alla rete idrica cittadina

“Continuano le “falle” nella rete idrica cittadina: o forse a fare acqua è la gestione? Dalle segnalazioni che continuano a pervenire alla nostra Associazione propendiamo più per la seconda ipotesi”. Lo afferma in una nota lo Sportello Consumatori – Associazione di consumatori.

“Un esempio per tutti la zona di via del Salvatore, di circa 200 mt di lunghezza, interessata negli ultimi due mesi da almeno una decina di interventi per rotture delle tubature con fuoriuscita d’acqua. A questo punto sarebbe lecito domandarsi se, visto il susseguirsi di “incidenti” a questo tratto della rete idrica, non fosse stato più conveniente programmare un intervento definitivo lungo quest’arteria, evitando disagi e probabilmente anche con risparmi di spesa. Pensiamo che una buona programmazione si certamente più “economica” di interventi “tappa buchi” che costano di più e non risolvono il problema. L’acqua del Menta dovrebbe arrivare nelle case di cittadini di Reggio e non scorrere libera per le strade del centro.”

