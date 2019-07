Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua in via Aldo Moro [VIDEO]

12 Luglio 2019 22:25

Reggio Calabria: copiosa perdita di acqua in via Aldo Moro. Un lettore: “spero cheil Comune provvederà a riparare il tubo”

Copiosa perdita di acqua a Reggio Calabria in via Aldo Moro. Un lettore ci scrive: “spero che in tempi ragionevoli il Comune provvederà a riparare il tubo”.

