Reggio Calabria: Operazione Edera, scarcerati Domenico Ficara e Domenico Cortese

19 Luglio 2019 16:10

Annullata l’ordinanza custodiale in carcere nei confronti di Domenico Ficara e Domenico Cortese, già ristretti presso la casa circondariale di Reggio Calabria

Il Tribunale del Riesame di Reggio Calabria, ad esito dell’udienza camerale del 16 luglio 2019, ha annullato l’ordinanza custodiale in carcere nei confronti di Domenico Ficara e Domenico Cortese, già ristretti presso la casa circondariale di Reggio Calabria. I due erano stati arrestati, unitamente ad altri 28 indagati, il 13 giugno 2019 in esecuzione di ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP distrettuale presso il Tribunale di Reggio Calabria nell’ambito della più vasta operazione denominata “Edera”, avente ad oggetto varie ipotesi di reato attinenti al narcotraffico risalenti agli anni 2011 – 2013. Il Collegio Reggino, in accoglimento dei riesami proposti dai difensori di fiducia degli indagati (Avv. Alessandro Bavaro del foro di Reggio Calabria, difensore di fiducia del Ficara, ed Avv. Davide Vigna del foro di Palmi, difensore di fiducia di Cortese) ha ritenuto insussistenti le condizioni per mantenere la custodia carceraria degli indagati, disponendo l’immediata liberazione dei predetti che risponderanno pertanto dei fatti contestati a piede libero.

