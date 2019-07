11 Luglio 2019 12:25

Reggio Calabria, il 15 luglio l’illustrazione dell’offerta formativa dell’Università per Stranieri “Dante Alighieri” per l’anno accademico 2019/2020

È convocata per giorno 15 luglio nell’Aula Magna dell’Università “Dante Alighieri” di Reggio Calabria in Via del Torrione n. 95 alle ore 11:00 una conferenza stampa per la illustrazione dell’offerta formativa dell’Ateneo che, nel prossimo anno accademico 2019/2020, registrerà l’attivazione di nuovi Corsi di Laurea e di ulteriori interessanti proposte di studio per i giovani calabresi, idonee ad indurli a non accentuare l’emorragia di risorse umane che sta caratterizzando la nostra Regione a favore di sedi universitarie collocate nel Centro-Nord d’Italia.

Valuta questo articolo