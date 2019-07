Reggio Calabria, l’Oasi finalmente torna alla città: lavori in corso per la riapertura di Agosto [FOTO, VIDEO e INTERVISTE]

23 Luglio 2019 22:02

Reggio Calabria, finalmente dopo quasi tre anni e mezzo, l’Oasi Village di Pentimele potrà riaprire i battenti: grande attesa per la riapertura, “speriamo di farcela per il 1° Agosto”

Non è stata la stessa Reggio Calabria senza l’Oasi Village di Pentimele: la nota struttura balneare a cui il Comune aveva revocato le licenze nell’aprile 2016, dopo una lunga battaglia legale intrapresa dal titolare, Mario Scaramuzzino, che nel 2017 aveva persino minacciato un eclatante suicidio, finalmente l’Oasi potrà riaprire i battenti nel mese di Agosto, probabilmente già da giorno 1. Tutto dipenderà dai tempi dei lavori (in corso) per ripristinare le condizioni di igiene e sicurezza dopo l’abbandono e il degrado degli ultimi tre anni in cui la struttura è stata vandalizzata al punto da subire gravi danni. Sono iniziate nei giorni scorsi le opere di pulizia delle cabine, la potatura delle siepi e la sistemazione della spiaggia. Mario Scaramuzzino torna con il cuore in mano nella sua struttura, adesso nella nuova veste di socio della nuova società Aldebaran Srl il cui amministratore unico è Giuseppe Marino.

