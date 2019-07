25 Luglio 2019 18:22

Reggio Calabria: nuovo incontro con i cittadini di Mortara, il dialogo con il comitato di quartiere produce risultati concreti

Nuovo incontro tra l’Amministrazione comunale e il comitato dei cittadini del quartiere di Mortara. Dopo la prima proficua assemblea tenutasi lo scorso mese di giugno, che era servita a fare il punto su alcune priorità individuate dagli stessi cittadini, per la salvaguardia del decoro urbano nel quartiere, nei giorni scorsi, cosi come concordato già al termine del primo incontro, il sindaco Falcomatà è tornato ad incontrare i rappresentanti del Comitato. Presenti insieme al sindaco, ad ascoltare le diverse priorità individuate dai cittadini, i Consiglieri delegati Antonio Ruvolo, Filippo Burrone, Giovanni Latella e Nicola Paris. Un incontro ancora una volta molto proficuo, che ha consentito di fare il punto sui diversi obiettivi concordati tra i cittadini e l’Amministrazione, a cominciare dal tema delle manutenzioni straordinarie sul manto stradale e sulla rete idrica, già quasi completate durante le scorse settimane e che proseguiranno nei prossimi giorni. Tra le tematiche affrontate anche quella del circuito di gestione della raccolta differenziata e degli abbandoni illeciti di rifiuti sulle strade del quartiere. A tal proposito il sindaco e i suoi delegati hanno avuto modo di illustrare i diversi interventi messi in campo negli ultimi mesi per combattere la piaga dei reati ambientali sul territorio comunale. A questo proposito, anche nell’area di Mortara, saranno intensificate le attività di vigilanza e controllo, ad opera dell’apparato disposto dall’Amministrazione comunale, con l’obiettivo di limitare progressivamente ed eliminare il fenomeno degli abbandoni illeciti e delle microdiscariche. Da parte loro i cittadini si sono dimostrati pienamente consapevoli dell’importanza del sistema di raccolta differenziata porta a porta, evidenziando l’ottima interlocuzione avviata con l’Amministrazione che ha già prodotto in queste settimane risultati concreti e visibili. Gli incontri con i residenti del quartiere proseguiranno nei prossimi mesi, seguendo passo passo le attività concordate con l’obiettivo di risolvere le problematiche evidenziate dalla comunità e condividere le scelte per lo sviluppo del quartiere.

