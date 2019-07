Reggio Calabria, nuova ondata di multe con l’autovelox mobile sulla Bretella del Calopinace: 180 sanzioni [FOTO E VIDEO]

5 Luglio 2019 20:06

Reggio Calabria: controlli della polizia municipale in città

Prosegue senza sosta l’attività di controllo elettronico della velocità della polizia municipale di Reggio Calabria sotto le direttive dal comandante Zucco su indirizzo dell’assessore Zimbalatti per cercare di contrastare situazioni di irregolarità alle norme del codice della strada. Tale controllo svoltosi nel tardo pomeriggio lungo la bretella del Calopinace direzione monte mare ha effettuato 180 sanzioni pur con taratura dello strumento elettronico ben superiore ai limiti di velocità di 50 km vigenti su tale arteria cittadina. Si rammenta ancora una volta che comportamenti non rispettosi delle norme del codice della strada sono le principali cause di incidenti.

