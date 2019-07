Reggio Calabria: grande festa per le “Mottiadi” a Motta San Giovanni [FOTO]

28 Luglio 2019 12:40

Motta San Giovanni in festa dal 21 al 26 luglio per le Mottiadi: ecco la squadra vincitrice

Sono state organizzate dal parroco di Motta San Giovanni (Reggio Calabria), Don Gianni, le Mottiadi dal 21 al 26 luglio. Durante questa manifestazione, il paese è stato suddiviso in 6 contrade che, in un clima di assoluta festa e solidarietà, si sono contese il palio. Tantissimi giochi per intrattenere il pubblico dal calcio balilla umano alla gara di abilità culinaria. La serata conclusiva c’è stata la premiazione con sfilata di dama e cavalieri.

Queste le squadre che hanno partecipato alle Mottiati:

La ginestra

L’ulivo

Lo zafferano

L’ape

L’oleandro

L’uva

Le squadre sono state divise per contrade, ognuno coi propri colori e con i propri addobbi come si evince dalle foto a corredo dell’articolo. La squadra vincitrice è stata quella de “Lo zafferano“.

