10 Luglio 2019 11:09

Reggio Calabria, è morto l’ex parlamentare Mimmo Bova: deputato della Repubblica e dirigente politico del Partito Comunista, del Partito dei Democratici di Sinistra, e dell’attuale Partito Democratico

È morto ieri sera Mimmo Bova, deputato della Repubblica e dirigente politico del Partito Comunista, del Partito dei Democratici di Sinistra, e dell’attuale Partito Democratico, l’ex deputato ha ricoperto anche il ruolo di Consigliere Regionale, consigliere comunale a Pazzano, Sindaco di Roccella Jonica.

Reggio Calabria, è morto l’ex parlamentare Mimmo Bova. Irto: “ha rappresentato il volto pulito della politica”

“Mimmo Bova è stato un uomo coerente, una persona perbene, e ha rappresentato il volto pulito della politica e della Calabria”. E’ quanto afferma il presidente del Consiglio regionale, Nicola Irto, dopo aver appreso della scomparsa dell’ex parlamentare ed ex consigliere regionale di Roccella Jonica. “Mimmo è stato uno dei protagonisti della storia politica della nostra regione, nella quale si e’ sempre distinto per la signorilità che ha accompagnato le sue battaglie a tutela dei diritti, a sostegno degli ultimi e soprattutto a favore della sua terra, la Locride, che ha profondamente amato e per la quale non ha lesinato mai impegno e passione. Per me – aggiunge Nicola Irto – Bova era un punto di riferimento per la lucidita’ dell’analisi, il rigore dell’impostazione politica, l’equilibrio e la mitezza che lo caratterizzavano. Con lui – conclude Irto – se ne va un pezzo di storia della sinistra della Locride”.

Reggio Calabria, è morto l’ex parlamentare Mimmo Bova. Puccio: “uomo di elevata cultura”

“Il Partito Democratico calabrese si unisce al dolore dei familiari per la scomparsa dell’on. Domenico Bova. Uomo di elevata cultura, è stato un esponente politico che ha sempre mantenuto forte il legame con la sua terra nei lunghi anni trascorsi quale rappresentante istituzionale della provincia reggina in seno al Consiglio regionale, alla Camera dei Deputati e come sindaco di Roccella Jonica. Proprio per questa sua caratteristica, unita a grandi doti umane e morali, Bova è stato apprezzato punto di riferimento per generazioni di giovani politici e amministratori”, è quanto afferma Giovanni Puccio, Coordinatore Federazione Metropolitana PD Reggio Calabria. “La sua umiltà e la sua determinazione hanno rappresentato la cifra esatta dell’Uomo, del suo impegno politico e sociale che è sempre stato caratterizzato dall’attaccamento alle radici culturali e sociali più profonde della sua terra. Con Domenico Bova perdiamo un esempio di stile e rigore politico che ha lasciato indelebile il suo passaggio nella travagliata vita democratica della Calabria. In segno di deferenza e di lutto la Federazione Metropolitana di Reggio Calabria del Partito Democratico ha deciso la sospensione di tutte le iniziative politiche pubbliche già programmate per la giornata di oggi mercoledì 10 Luglio”, conclude.

Valuta questo articolo