Reggio Calabria: è morto l’ex parlamentare Mimmo Bova, il cordoglio della Cgil

11 Luglio 2019 15:48

“La Camera del Lavoro di Reggio Calabria – Locri è vicina alla famiglia di Mimmo Bova, esprimendo il più profondo cordoglio per la perdita dell’ex parlamentare e consigliere regionale della Locride”. E’ quanto scrive in una nota Gregorio Pititto, segretario generale della Cgil di Reggio Calabria – Locri. “Mimmo – prosegue la nota- è stato un grande uomo e politico, attento alle dinamiche sociali, alle istanze dei lavoratori e ai bisogni della nostra terra. La sua proposta politica si è sempre caratterizzata per l’attenzione massima alla tutela dei diritti, al sostegno degli ultimi e della Calabria. Il suo ricordo, il suo esempio e la sua coerenza ci accompagneranno sempre nella nostra azione sindacale”, conclude la nota.

