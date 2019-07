19 Luglio 2019 12:16

Reggio Calabria: alla Mediterranea la presentazione dei risultati della 2ª fase del progetto-ricerca “Home S2” alla presenza dell’imprenditore Antonino De Masi. Il team di lavoro vede la partecipazione di ricercatori, dottori e dottorandi, professionisti ed impresa

Per le attività di ricerca e territorio, innovazione e impresa, martedì 23 luglio alle ore 11.30 presso l’aula A3 di Architettura dell’Università Mediterranea, il team tecnico scientifico con responsabile scientifica prof.ssa Consuelo Nava e per le attività della sezione dArTe con i professori Alberto De Capua e Francesca Giglio, presenterà i risultati della II fase del progetto-ricerca alla presenza dell’imprenditore Antonino De Masi. Il team di lavoro vede la partecipazione di ricercatori, dottori e dottorandi, professionisti ed impresa.

Le attività di trasferimento tecnologico tra I fase e II fase hanno visto coinvolto oltre al dArTe, l’Unicam dell’Università di Trento, la start up PMopenlab srls ed i laboratori Enea, per lo sviluppo sperimentale e la pre-industrializzazione di un modulo abitativo a doppia sicurezza sismica e ambientale. Nell’incontro di ricerca si presentano i risultati della fase di “engineering and sustainable design driven innovation” verso la fabbricazione presso le officine De Masi a Gioia Tauro del primo prototipo/MVP. del modulo abitativo S2_Home.

Valuta questo articolo