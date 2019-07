Reggio Calabria, maxi rissa scuote la movida notturna del lungomare [FOTO]

7 Luglio 2019 11:24

Reggio Calabria: ancora una rissa in città sul Lungomare, intervengono ambulanza e polizia

Notte di paura sul Lungomare di Reggio Calabria, dove la “movida” è stata bruscamente interrotta da una maxi rissa che ha coinvolto decine di ragazzini. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, per prestare le prime cure ai feriti e gli agenti della Polizia che stanno svolgendo le indagini per ricostruire l’accaduto. E’ l’ennesima barbarie di un’estate molto triste dopo la maxi rissa di Scilla che qualche settimana fa aveva coinvolto decine di ragazzini in spiaggia. Il degrado socio-culturale della comunità reggina, e in modo particolare delle giovani generazioni, raggiunge il suo apice proprio in questi momenti che dovrebbero invece rappresentare uno svago e un intrattenimento: il fiore all’occhiello della città che diventa, al contrario, motivo di imbarazzo e vergogna.

Valuta questo articolo