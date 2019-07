Reggio Calabria, marocchino aggredisce e ferisce connazionale per rubargli uno zaino alla fermata dell’autobus: arrestato [NOME, FOTO e DETTAGLI]

8 Luglio 2019 11:44

Reggio Calabria: arrestato dai Carabinieri 50enne senza fissa dimora

Nel pomeriggio di ieri, i Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Calabria hanno arrestato ALAHY SAID, marocchino, 50enne, senza fissa dimora, disoccupato, con precedenti penali, accusato di tentata rapina e lesioni personali. In particolare, l’uomo, all’altezza della fermata dell’autobus del ponte della libertà ha tentato di rubare uno zaino ad un connazionale, 55enne, residente a Reggio Calabria, il quale è stato aggredito con calci e pugni oltre che essere stato ferito con una forbice. I militari dell’Arma, che stavano svolgendo un normale servizio di pattugliamento li vicino, dopo un inseguimento di circa 150 metri, lo hanno bloccato ed arrestato. L’arrestato, espletate formalità di rito, è stato tradotto presso casa circondariale di Arghillà in attesa dell’udienza di convalida così come disposto dall’autorità giudiziaria reggina.

Valuta questo articolo