Reggio Calabria, la mamma di un bambino gravemente malato “tradita” da Falcomatà: “mio figlio disabile non può andare a scuola per colpa del Comune, il Sindaco conosce la vicenda ma neanche ci riceve ne’ risponde” [VIDEO INTERVISTA]

28 Luglio 2019 12:10

Reggio Calabria, la triste storia di una mamma che si sente abbandonata dal comune nonostante le disperate richieste di aiuto

Monica Mazzitelli è una signora di Reggio Calabria, madre di due ragazzi disabili, Angela e Francesco. La prima di anni 22 è affetta da ritardo mentale di grado medio con dimorfismi minori, il secondo di anni 11 affetto da sindrome di Sotos e il comma 3 dell’autistmo. La signora Mazzitelli ha raccontato ai microfoni di StrettoWeb le ingiustizie e inefficienze subite da parte delle pubbliche amministrazioni in una disperata intervista. La donna è da sola, perchè ha divorziato dal marito, si trova in difficoltà economica perché può contare unicamente sulla pensione di invalidità del piccolo Francesco, che ammonta a circa 500 euro mensili. La Signora Mazzitelli ha più volte richiesto agli organi competenti, supporto educativo-assistenziale per consentire al figlio Francesco, impossibilitato a deambulare, di frequentare regolarmente la scuola. Il ragazzo necessita di un trasporto speciale per recarsi a scuola dall’abitazione sita a Gebbione (in un quartiere che soffre, come d’altronde tutto il resto della città, del degrado e della sporcizia provocata dalle inefficienze del sistema di raccolta dei rifiuti come si può vedere nelle immagini a corredo dell’articolo) ma nonostante le ripetute richieste, il Comune di Reggio Calabria non è stato in grado di trovare una soluzione al grave disagio del minore che non potendo quindi frequentare regolarmente la classe prima media presso l’Istituto Comprensivo Alvaro-Gebbione, ha perso l’anno ed è stato bocciato non riuscendo ad essere ammesso al secondo anno della suddetta scuola media a causa dell’elevato numero di assenze.

Ecco la disperata richiesta di aiuto della signora:

