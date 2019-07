Reggio Calabria, una lettrice di StrettoWeb spezza una lancia in favore di Bellantonio: “anzichè scappare, perchè non denunciare e rimanere qui per una città migliore?”

1 Luglio 2019 16:23

Dopo le tante reazioni rabbiose suscitate dalla lettera di Bellantonio a StrettoWeb, adesso una nostra lettrice ci scrive per spezzare una lancia in suo favore. Ecco cosa ha scritto:

“È facile sentirsi accusati, ma invece di andare via dalla nostra terra e sentirsi umiliati perchè non denunciare? Si spaventano e vigliaccamente lasciano la Calabria. L’imprenditore Bellantonio ne ha fatta di gavetta per arrivare dov’è ora ma non ha abbandonato la sua terra e non penso che i suoi dipendenti si sentono fruttati. Invece di prendere la strada più facile, non denunciare per paura quello non è vigliaccheria? Meglio scappare… Cambiamo la nostra terra e aiutiamo chi lavora onestamente e vorrebbe una Calabria migliore … grande Bellantonio magari ci fossero più persone come te.