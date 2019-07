Reggio Calabria: l’International House British School accoglie dieci studenti degli Stati Uniti

16 Luglio 2019 22:45

Reggio Calabria: l’International House British School ha accolto dieci studenti provenienti da diverse parti degli Stati Uniti d’America

L’International House British School (IHBS) di Reggio Calabria ha appena accolto dieci studenti provenienti da diverse parti degli Stati Uniti d’America, che da circa un mese fanno tappa in diverse città del nostro Paese all’interno del progetto abbracciato dall’associazione Experiment Italia e promosso dalla comunità internazionale “Student Diplomacy Corps”. I ragazzi, ospitati dalle famiglie di studenti teenagers dell’IHBS di Reggio Calabria, avranno l’occasione di sperimentare la cultura del Sud Italia, visitare meravigliosi luoghi della nostra terra e assaggiare il cibo tipico calabrese, per una stimolante esperienza di formazione e interculturalità. “Student Diplomacy Corps” è una comunità di donatori ed educatori senza scopo di lucro che promuove la partecipazione a programmi di educazione interculturale di giovani studenti liceali particolarmente meritevoli. Attraverso progetti creativi, stimolanti e divertenti con cuochi, artisti, musicisti e antropologi in tutto il mondo, l’associazione vuole aprire diverse porte di opportunità agli studenti, sfidarli a condividere, dare e conoscere il mondo che ci circonda, attraverso programmi tematici che ispirino, coinvolgano e informino. Tema del progetto di quest’anno è lo “Slow Food”, incentrato sulla scoperta di prodotti alimentari e sulle modalità di produzione legati a un territorio nell’ottica della salvaguardia della biodiversità e delle tradizioni culinarie. Non possiamo che fare un buon augurio ai nostri studenti ospitanti e agli studenti stranieri per questa fantastica esperienza e sperare che rappresenti un ulteriore passo verso l’apertura e una spinta ad una reale interconnessione.

Seguite il viaggio del nostri “Experimenters” sulla pagina Facebook: https://www.facebook.com/britishschoolrc.

