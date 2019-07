Reggio Calabria: domani iniziativa sull'”emergenza carceri”

8 Luglio 2019 11:34

In corrispondenza della delibera di proclamazione della astensione dalle udienze penali indetta dalla Unione delle Camere Penali Italiane per il giorno 9 luglio 2019, avente ad oggetto l’”emergenza carcere”, la Camera Penale “G. Sardiello” di Reggio Calabria, unitamente alle Camere Penali di Locri e Palmi, ha organizzato un incontro dibattito sul tema per oggi pomeriggio, 08 luglio 2019, a partire dalle ore 16,30, presso la Sala di formazione del Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria, in Piazza Castello, Palazzo della Corte d’Appello di Reggio Calabria.

Inteverranno:

– L’Avv. Agostino Siviglia, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale del Comune di Reggio Calabria.

– L’Avv. Gianpaolo Catanzariti, referente dell’Osservatorio Carcere dell’Unione delle Camere Penali Italiane.

