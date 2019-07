Reggio Calabria, terribile incidente a Pentimele: scontro auto-moto, 24enne in prognosi riservata

7 Luglio 2019 19:30

Reggio Calabria, ancora un terribile incidente stradale a Pentimele: ferito gravemente un ragazzo di 24 anni

Un terribile incidente stradale si è verificato questo pomeriggio intorno alle 18 a Pentimele, nella zona nord di Reggio Calabria. L’incidente s’e verificato nella zona delle strutture balneari, a pochi metri dal mare, preso d’assalto da migliaia di reggini in questa caldissima domenica d’inizio luglio. Lo scontro tra un’automobile e una moto è stato violentissimo: ha avuto la peggio un ragazzo di 24 anni, gravemente ferito e ricoverato in prognosi riservata agli Ospedali Riuniti. È l’ennesimo incidente con conseguenze molto gravi in questo periodo in città.

