Reggio Calabria, il Comune risponde alla signora Monica Mazzitelli: le parole dell’assessore Lucia Nucera

30 Luglio 2019 20:39

Reggio Calabria: le precisazioni del Comune alle dichiarazioni della signora Mazzitelli

In merito a quanto affermato dalla signora Monica Mazzitelli nell’ambito di alcune interviste rilasciate agli organi di stampa locale, l’Assessore alle Politiche Sociali Lucia Nucera ed il settore Politiche Sociali del Comune di Reggio Calabria ritengono utile chiarire che “la famiglia della Signora Mazzitelli non è in alcun modo penalizzata ed ha accesso a tutti i servizi disposti dall’Amministrazione comunale per il supporto delle persone con disabilità. In particolare si riscontra l’accesso al servizio di assistenza educativa in ambito scolastico, del trasporto per persone con disabilità attraverso la modalità voucher e l’accesso ad un centro diurno dell’Amministrazione comunale, secondo le modalità previste dalla legge. Per ciò che riguarda la condizione abitativa della famiglia della Signora Mazzitelli, si intende precisare che il nucleo familiare risulta essere assegnatario in un alloggio di edilizia residenziale pubblica, allocato al primo piano e quindi facilmente accessibile. Alloggio dal quale si è volontariamente trasferita a causa di lavori di ristrutturazione autonomamente avviati e ad oggi non conclusi e che la stessa risulta attualmente ospite da un congiunto presso un appartamento posto al quinto piano. Nella giornata di ieri il servizio di assistenza sociale del Comune ha fatto visita alla famiglia della Signora Mazzitelli per verificare quanto da lei affermato, riscontrando la regolarità dei servizi erogati“.

Valuta questo articolo