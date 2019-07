Reggio Calabria, l’Hospice Via delle Stelle chiude: il Presidente Vincenzo Trapani Lombardo spiega le ragioni, “scelta obbligata” [VIDEO INTERVISTA]

10 Luglio 2019 13:08

Reggio Calabria, conferenza sulla situazione dell’Hospice “Via delle Stelle”

Si è svolta questa mattina a Palazzo San Giorgio a Reggio Calabria, una conferenza Stampa del Consiglio di Amministrazione della Fondazione “Via delle Stelle” riguardo la situazione dell’Hospice.

Intervistato ai nostri microfoni il dottore Vincenzo Trapani Lombardo, presidente della Fondazione “Hospice Via delle Stelle” spiega che: “purtroppo non avendo un contratto e non avendo più disponibilità economiche, siamo costretti dal 15 luglio a non accettare più ulteriori ricoveri, a non accettare nuovi pazienti in assistenza domiciliare. Non vuole essere assolutamente una richiesta di chiusura ma è una richiesta di apertura all’ASP, una richiesta di un incontro per poter firmare un contratto per il 2019 e poter regolarizzare tutta la situazione pregressa riconoscendo il debito, stabilendo un piano di rientro. Perdere l’Hospice è una gravissima perdita perchè è un servizio molto importante, so cosa significa gli ultimi giorni di vita in ospedale e so cosa significa il ricovero in Hospice e questo so che differenza c’è, che differenza di attenzione c’è”.

Valuta questo articolo