Reggio Calabria, Lemma: “premiato il lavoro dell’Udc a Gioia Tauro con Angelo Guerrisi vicepresidente del Consiglio comunale”

2 Luglio 2019 09:28

Reggio Calabria, Lemma (Udc): “sarà Angelo Guerrisi ad occupare il ruolo di vicepresidente del civico consesso dopo aver provveduto a costituire in seno allo stesso il gruppo Udc”

“Il giusto riconoscimento per l’impegno profuso dal nostro partito in una intensa campagna elettorale è arrivato al momento dell’elezione dell’Ufficio di presidenza del Consiglio comunale di Gioia Tauro – spiega la commissaria provinciale dell’Udc Paola Lemma – Sarà il nostro Angelo Guerrisi ad occupare il ruolo di vicepresidente del civico consesso dopo aver provveduto a costituire in seno allo stesso il gruppo Udc”. “Sono anche questi i momenti che segnano il radicamento del partito sul territorio – dice ancora Paola Lemma – che ha prodotto il massimo sforzo nella campagna elettorale a sostegno di Raffaele D’Agostino e che proseguirà, adesso, attraverso una rigorosa e costruttiva azione di opposizione al Comune di Gioia Tauro sempre nell’interesse primario della cittadinanza. Ad Angelo Guerrisi il più caloroso augurio per il nuovo incarico e all’Udc uno sprone a continuare lungo il percorso intrapreso con rinnovato entusiasmo, convinti che il nostro processo di crescita troverà future e importanti attestazioni con i prossimi appuntamenti elettorali attraverso i quali si rinnoveranno l’Amministrazione comunale di Reggio e l’Amministrazione regionale”.

