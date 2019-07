9 Luglio 2019 11:12

Reggio Calabria: ritorna per il secondo anno l’appuntamento con il Gioiosa Beer Village che si terrà dal 6 all’ 8 agosto 2019 a Gioiosa Ionica

Ritorna per il secondo anno l’appuntamento con il Gioiosa Beer Village che si terrà dal 6 all’ 8 agosto 2019 a Gioiosa Ionica (Reggio Calabria) nella cornice di Piazza Vittorio Veneto. Un evento promosso dalla Proloco di Gioiosa Ionica c,on il patrocinio del Comune , che dopo il successo dell’edizione 2018 promette anche qualche novità per le degustazioni guidate e serate estive di sicuro intrattenimento musicale. Un’offerta di birre internazionali e di artigianali locali ha fortemente convinto i visitatori della scorsa edizione , provenienti anche da altre province calabresi, che hanno preso di mira gli stand per conoscere le offerte dedicate a questa bevanda . Lager, Pale Ale, Stout, Indian Pale Ale, strong ale, Belgian bock sono state degustate con commenti sempre molto positivi . Il Birrificio Limen di Siderno in prima linea , poi tanti altri come Brewdog, Belhaven, Green King, Staropramen e Tennents. Ad affiancare questa offerta anche il cibo di strada che ha reso ancora di più la serata piacevole. Dal classico panino con la salsiccia alla stigghiola siciliana, dagli arancini al kebab, dai cannoli siciliani alle crepes, dalla frittura di pesce allo stocco di mammola, dalle zeppole alle melenzame. Veramente un’offerta variegata e di qualità che nel 2019 verrà ancora di più valorizzata con il coinvolgimento dei ristoratori locali e dei prodotti tipici del territorio per una sinergia comune nell’ottica di allungare ed arricchire l’offerta turistica.

Una macchina organizzativa quindi già in moto (confermate due cover band dedicate a 883 e Vasco Rossi) per poter riscuotere ancora maggior successo e portare a Gioiosa Ionica visitatori da tutta la Calabria e soprattutto turisti innamorati del nostro cibo di strada. Serata clou sarà l’8 agosto con uno straordinario dj set con l’artista Oyadi, vero nome Stefania Piangatelli una delle dj girl in maggior ascesa nel panorama italiano. Giovanissima, si è formata musicalmente attraverso molteplici influenze, dal funk alla techno, dall’afrojazz all’house, alla riscoperta delle proprie origini, creando un ponte fra Europa e Africa. Grazie alla traccia “Time Again” programmata su Radio Deejay e’ entrata prepotentemente nel panorama italiano e non solo. I suoi live set, mai standard ma sempre alla ricerca di qualcosa di nuovo, offrono un’esperienza sonora e ritmica calda come la deep house, intensa come l’house old-style, divertente come l’electro-club. Piazza Vittorio Veneto si trasformerà quindi in una grande discoteca all’aperto in cui sarà difficile resistere senza ballare. Ma la serata sarà arricchita dalla presenza di due famosi youtuber che con i loro video fanno numeri record con milioni di visualizzazioni e che porteranno a Gioiosa Ionica tutta la loro comicità. Una ciliegina sulla torta per un evento che promette di ritagliarsi la sua importanza in un programma estivo ricco di appuntamenti in tutta la locride.

Valuta questo articolo