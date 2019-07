Reggio Calabria: oltre mille posti a sedere al Gioiosa Beer Village 2019

25 Luglio 2019 15:24

Continua a lavorare incessantemente la macchina organizzativa del Gioiosa Beer Village 2019 e iniziano ad arrivare i risultati ancora prima dell’inizio dell’atteso evento. Ufficiale infatti la partnership con il birrificio scozzese Belhaven che garantirà la presenza di circa 1400 posti a sedere ( numero ben oltre le migliori aspettative possibili) creando così un incredibile villaggio dedicato alla birra. Gioiosa Ionica ospiterà quindi quella che si candida ad essere una delle Feste della Birra più importanti della Calabria. Con Belhaven Brewery arriveranno in Calabria stout, ale, Ipa, pilsner, lager e strong lager affiancate anche da birre locali come quelle del Birrificio Limen di Siderno. Manifestazione che oltre al bere prevede un ampia selezione di FOOD e quindi un ampio spazio dedicato alle eccellenze dello Street Food. Dal cibo di strada siciliano come arancini e panino ca meusa, a quello ligure con specialità e fritture di pesce. Da un gustoso hamburger originale americano al grill irlandese, con carni gustose e dalla cottura lenta. Meglio per tutti scoprire lo street food direttamente al Gioiosa Beer Village dal 6 all’8 agosto 2019 n Piazza Vittorio Veneto altrimenti si rischia un’attesa infinita dei sapori.

