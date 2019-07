Reggio Calabria, un frequentatore storico del Lido Comunale: “mancano minimi presupposti di sicurezza, è il primo anno che dobbiamo affrontare disagi così enormi”

5 Luglio 2019 12:05

Un frequentatore storico del Lido Comunale di Reggio Calabria ci ha inviato una lettera che pubblichiamo integralmente sulla sicurezza balneare all’interno della struttura.

Buongiorno sono Luigi Richichi, cittadino di Reggio Calabria e frequentatore del Lido Comunale dal lontano 1978, la mia è una semplice e curiosa domanda ma ricca di dubbi, che vorrei che qualcuno dei competenti possa sciogliere, a tergo cercherò di essere più descrittivo:

Come può un Lido comunale titolare di concessione demaniale, essere aperto senza avere:

-servizio di salvataggio

-torrette per i bagnini

-infermeria di pronto soccorso

– il battello di salvataggio

-le due linee di gavitelli a mare che delimitano la zona di balneazione mi pare a 200 mt dalla battigia!

-le cabine pericolanti e non in sicurezza

Qui siamo tante famiglie che da anni abbiamo le cabine, ed è il primo anno che riscontriamo questo enorme disagio. Vi prego di darci il prima possibile delle informazioni rassicuranti.

Distinti saluti

Luigi Richichi