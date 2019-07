Reggio Calabria: Forza Italia giovani, nominati due nuovi vice coordinatori provinciali e 3 coordinatori cittadini

8 Luglio 2019 13:49

Salvatore Cirillo annuncia la nomina di due nuovi vice coordinatori provinciali di Reggio Calabria e di 3 coordinatori cittadini

Il coordinatore provinciale Salvatore Cirillo annuncia la nomina di due nuovi vice coordinatori provinciali di Reggio Calabria e di 3 coordinatori cittadini. I nuovi coordinatori andranno a modellare da subito il coordinamento provinciale e andranno ad affiancare il coordinatore Salvatore Cirillo ed i suoi vice Pietro Di Certo e Marco Cavaleri. Per trovare le persone adatte a ricoprire gli incarichi il gruppo ha cercato giovani con un alto profilo dal punto di vista rappresentativo e qualitativo, creando un connubio tra politica universitaria e politica territoriale.

I due vice coordinatori provinciali sono:

Andrea Zirilli il quale gestirà l’area grecanica reggina. Ex Presidente della Proloco di Bova Marina, attualmente consigliere comunale del comune di Bova Marina, coordinatore cittadino di Forza Italia giovani. Nella vita si occupa di consulenza per servizi assistenziali, sociali e fiscali.

Salvatore Panetta, 24 anni, laureato in economia e attualmente studente in Giurisprudenza. Presidente dell’Associazione culturale “Pro Loco Per Grotteria”. Attivo in politica da diversi anni e coordinatore cittadino da 2 anni.

La rete territoriale dei giovani forzisti si irrobustisce con le tre nomine cittadine di Marina di Gioiosa, Africo e Palizzi.

Per Marina di Gioiosa nominato Vincenzo Romeo (figlio del ex sindaco Romeo), studente di giurisprudenza presso l’Università Magna Graecia di Catanzaro, membro del comitato giovanile O’Strakon. La sua nomina è stata fortemente voluta dai membri senior del partito di Forza Italia di Marina, guidati dall’ex assessore Coluccio.

Come coordinatore cittadino di Africo è stato nominato Santoro Mangeruca, 24 anni.Attualmente frequenta il secondo anno del corso di Scienze dell’informazione: comunicazione pubblica e tecniche giornalistiche, presso l’università degli studi di Messina. Sponsorizzato e voluto dal sindaco forzista di Africo Francesco Bruzzaniti.

Il nominato a coordinatore cittadino di Palizzi è Giuseppe Zirilli. Iscritto all’Università degli studi di Messina nella facoltà di Scienze motorie sport e salute. Ha dimostrato grandi abilità politiche alle elezioni universitarie entrando nel progetto storico dei Figli d’Ippocrate.

Da parte di tutto il coordinamento provinciale di forza italia giovani “i migliori auguri, convinti di aver fatto le scelte giuste e di aver trovato le personalità adatte ad affrontare il bello ed il brutto di questa nostra meravigliosa terra, gestendo al meglio il periodo storico che Forza Italia sta vivendo. Nelle prossime settimane verranno assegnati altri incarichi per cercare di creare una rete fitta e cooperante di coordinatori”.

Valuta questo articolo