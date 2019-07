Reggio Calabria, Focus ‘Ndrangheta sul servizio dei TAXI: 2 autovetture sequestrate, non avevano neanche la licenza. Altre 12 sanzioni per violazione dei Regolamenti e del Codice della Strada [DETTAGLI]

3 Luglio 2019 12:03

Reggio Calabria: controlli e servizi specifici in città sulla regolarità del servizio di Taxi

Nell’ambito dei controlli predisposti dalla Questura di Reggio Calabria in ossequio al Piano di azione nazionale e transnazionale Focus ‘ndrangheta,condivisi in sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica diretto dal Prefetto Massimo Mariani,sono stati predisposti mirati servizi finalizzati al contrasto degli abusi che si spacciano per taxi regolari e delle violazioni poste in essere da parte dei Tassisti autorizzati in violazione dei regolamenti comunali.

L’attività, svolta in collaborazione con personale dell’Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e della Polizia Municipale, si è sviluppata nel corso di più giornate del mese di giugno, per consentire una verifica sistematica delle eventuali infrazioni commesse da parte dei responsabili del servizio.

All’esito dei controlli, 43 taxi sono stati sottoposti alle verifiche del caso;sono state elevate 6 sanzioni per violazione del Regolamento Comunale Taxi per un importo pari a 612 euro ed altre 6 sanzioni per violazione del Codice della Strada per un importo pari a 3.312 euro. Il più significativo risultato dei controlli espletati riguarda peraltro il sequestro di 2 autovetture, che circolavano in assenza della licenza comunale relativa al servizio pubblico in argomento. Le attività proseguiranno nei prossimi mesi, a tutela sia dei diritti dei cittadini che dei turisti che, in occasione della stagione estiva, giungono in città ed in provincia,a garanzia dell’affermazione della legalità anche in quest’ambito.

