A Reggio Calabria la 6ª edizione della Festa di Sant’Anna

Ritorna l’appuntamento clou dell’Estate Reggina. Dopo cinque stupende edizioni della Festa, iniziata o meglio reinventata nel 2014 grazie all’immenso impegno dei ragazzi dell’Associazione di Promozione Sociale Don Paolo Altomonte (indimenticato Parroco di Sant’Anna), anche quest’estate ci si ritroverà in Piazza per quello che è divenuto oramai un appuntamento cult ed immancabile per tutta Reggio Calabria. Sul palco negli anni si sono succeduti tanti artisti come i Kalavria, gli After Project, il cabaret di Pasquale Capri, la magia di Corrado Gangemi, l’esilarante spettacolo di Gennaro Calabrese, la performance di Rosario Canale, i travolgenti Faber Quartet, l’esibizione degli studenti della scuola di musica G. Verdi, la “Cover Band Pino Daniele” ed il concerto di Povia. E poi l’angolo dedicato ai bambini, la Piazza della Cultura, lo sport e le bancarelle godere del rombo delle “Desmo Ducati” grazie ai centauri del Ducati Club Reggio Calabria; degustare il gelato al bergamotto con un piccolo contributo interamente devoluto in beneficenza; far divertire i più piccoli con gonfiabili, animazione ed una truccatrice a disposizione per colorare tutti i bambini presenti. E quest’anno? L’associazione continua a stupire in un crescendo di qualità…Il 25 luglio lo spettacolo inizia con lo Spinning Bike (palestra all’aperto). Continua con l’esibizione artistica dei ragazzi della Scuola di Musica G Verdi per concludere la serata con la performance artistica della magnifica Fiordaliso. Il 26 luglio l’esibizione della scuola di ballo Barby’s dance e poi il botto finale con il concerto di Mimmo Cavallaro che ci trascinerà con il suo sound facendoci cantare e ballare in Piazza. E naturalmente per tutti, grandi e piccini, non poteva mancare il classico dei classici reggini il panino con la salsiccia. Gli organizzatori attendono i cittadini numerosi per trascorrere insieme e spensieratamente i due giorni della Festa mercoledì 25 luglio e giovedì 26 luglio in Piazza Sant’Anna.

