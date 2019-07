Reggio Calabria: torna la “Festa del Cannolo” e la “festa della brioche con il tuppo”

19 Luglio 2019 16:11

A Reggio Calabria tornano due grandi appuntamenti per i più golosi

La Pasticceria e Gelateria Boccaccio sita sul Lungomare di Cannitello a Villa San Giovanni (Reggio Calabria), organizza una serie di eventi per l’Estate 2019. Si comincia sabato 27 Luglio alle ore 21 con la “Festa del Cannolo“, cannoli riempiti al momento e guarniti con granella di nocciola, pistacchio e cioccolato oppure semplicemente con la classica frutta candita.

Venerdì 2 Agosto a grande richiesta dopo il successo dello scorso anno ci sarà la “Festa della brioche con il tuppo” guarnita e impreziosita con i gusti per i quali la gelateria è stata eletta nel 2017 tra le prime 10 gelaterie d’Italia ed ha vinto dei riconoscimenti internazionali: Gianduia (I° posto SIGEP 2016), Piparella (II° posto SIGEP 2016), Pirandello (I° premio SIGEP 2017), Fata Morgana (Gusto selezionato e finalista al Gelato Festival Challenge), Crema Reggina (I° premio alla XVI rassegna del dolce Artigianale Reggino).

Per finire sabato 10 Agosto si riproporrà la “Festa del Cannolo”.

Valuta questo articolo