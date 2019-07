Reggio Calabria e Betlemme: ok della Giunta alla proposta di gemellaggio tra le due città

14 Luglio 2019 17:49

Ok della Giunta di Reggio Calabria alla proposta avanzata dall’Istituto Nazionale Azzurro

La giunta comunale con delibera n. 110 del 17 giugno 2019 ha approvato la proposta avanzata dall’Istituto Nazionale Azzurro sul gemellaggio tra la città di Reggio Calabria e la città di Betlemme.

Adesso la pratica passerà al Consiglio Comunale quale organo che ha le competenze per l’approvazione delle procedure di gemellaggio e alla predisposizione di un regolamento.

Da tempo l’Istituto Nazionale Azzurro intrattiene rapporti diplomatici con lo Stato della Palestina in particolare con la città di Betlemme facendosi promotore di diverse iniziative tra cui questo importante accordo internazionale di gemellaggio.

“Ci tengo a ringraziare il Sindaco della Città di Reggio Calabria Avv. Giuseppe Falcomatà, il Vice Sindaco Armando Neri, l’Assessore Irene Calabrò, gli uffici Comunali del servizio Valorizzazione del patrimonio culturale, il Sindaco della Città di Betlemme Anton G. Salman ed il Suo Staff nella persona del Dott. Albert Saleh è il Dott. Odeh Amarneh Responsabile dell’Ambasciata di Palestina in Italia con delega alla Cultura, per aver creduto in questo importante progetto promosso dall’Istituto Nazionale Azzurro”. Ha dichiarato il presidente INA Cav. Festicini– “Il gemellaggio Istituzionale tra le città di Reggio Calabria e di Betlemme porterà la nostra città sul palcoscenico internazionale e sarà un importante incentivo al turismo, agli scambi culturali ed economici.”

