Reggio Calabria, il negozio Dan John si rinnova e riapre più grande di prima: previste nuove assunzioni [INFO UTILI]

11 Luglio 2019 11:19

Reggio Calabria: tra settembre e ottobre aprirà il punto vendita con più ampio spazio espositivo e con un nuovissimo design per il brand di moda maschile, previste nuove assunzioni

A Reggio Calabria Dan John non ha nessuna intenzione di “lasciare” come qualcuno ha temuto. In questi giorni il punto vendita è stato effettivamente chiuso, cosa che ha allarmato molti clienti di questo importante brand di moda classica maschile, che hanno scritto sui social per chiedere informazioni. “I nostri clienti possono stare tranquilli, non abbiamo nessuna intenzione di lasciare la città. Tutt’altro! Reggio Calabria ci ha fortemente stupito per l’entusiasmo che ha mostrato nei nostri confronti, siamo andati oltre le più rosee aspettative. Abbiamo chiuso per ora il punto vendita per allestire spazi più ampi e con il nuovissimo interior design Dan John, oltre che per riposizionarci maggiormente sul territorio. Il nuovo punto vendita sarà inaugurato tra Settembre ed Ottobre.” – ha dichiarato Mauro Zatta, Direttore Commerciale. “Abbiamo avuto una grande successo in tutto il sud Italia: è piaciuto il nostro stile classico, la qualità dei nostri prodotti ed il giusto prezzo. Per questo abbiamo deciso di investire ulteriormente, ampliando gli spazi ed aumentando il personale. E proprio dai negozi del sud abbiamo inaugurato il nuovo design che poi caratterizzerà tutti i punti vendita del mondo. Nessuna intenzione di lasciare, l’intenzione è raddoppiare! Presto ci saranno molte novità”.

