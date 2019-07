Reggio Calabria, Crea: “necessità di un collegamento pedonale tra la fermata ferroviaria Motta e il lungomare Ottaviano Augusto” [FOTO]

21 Luglio 2019 11:48

Reggio Calabria, Crea: “necessità di un collegamento pedonale tra la fermata ferroviaria lato mare di Motta San Giovanni-Lazzaro e il lungomare Ottaviano Augusto”

“Mentre i paesi vicinori di Pellaro, Bocale e Saline Joniche, dei Comuni di Reggio Calabria e Montebello Jonico, anche tra tante difficoltà economiche in qualche modo si muovono, danno un segno di vita, il nostro Comune rimane fermo. Arriva l’estate e arrivano da più parti i proclami, ma di concreto poco si fa per rafforzare la vocazione turistica nel nostro paese, non solo da parte di chi ci amministra ma anche da parte di chi dovrebbe stimolare gli stessi a operare per migliorare il contesto in cui viviamo. Atteso che le nostre richieste presentate negli anni passati riguardanti un collegamento pedonale di circa 100 metri tra la fermata della stazione ferroviaria e il Lungomare Ottaviano Augusto di Lazzaro sono rimaste una voce nel deserto, abbiamo pensato di interessare i consiglieri del Comune di Motta SG “Insieme è vento di futuro” e “valore Comune” e con richiesta dello scorso 18 luglio abbiamo scritto: spettabile “insieme e’vento di futuro”, spettabile “valore comune”, anche quest’anno, in questo periodo estivo si percepisce l’utilità di un collegamento pedonale tra la fermata ferroviaria (lato mare) di Motta SG-Lazzaro e il lungomare Ottaviano Augusto”, è quanto scrive in una nota Vincenzo Crea, referente unico dell’Ancadic. “Abbiamo presentato negli anni passati queste problematiche, peraltro a noi sollecitate da cittadini residenti nella zona e riteniamo di dover sollecitare la vostra attenzione affinché l’esigenza possa trovare delle risposte. Posto che esista un piano di lottizzazione dell’area a valle della fermata ferroviaria, ci chiediamo se tale piano preveda un percorso pedonale che risponda alle aspettative sopra rappresentate. Ringraziamo per l’attenzione che riserverete alla presente e rimaniamo in attesa di conoscere le iniziative intraprese. Richiamandoci a quanto in premessa, specifichiamo che analoghi collegamenti pedonali sono stati realizzati tra le fermate delle stazioni ferroviarie di Pellaro, Bocale e Saline Joniche con le sottostanti vie comunali che permettono di raggiungere anche la spiaggia. Sono opere importanti, di semplice realizzazione e poco costose. Paludiamo agli amministratori dei Comuni sopra citati”, conclude.

