Reggio Calabria, le colline della città abbandonate a un degrado senza precedenti: “che biglietto da visita per chi vuole andare in montagna?” [FOTO]

24 Luglio 2019 12:02

La segnalazione di un lettore di StrettoWeb sul degrado dell’area collinare del Comune di Reggio Calabria

Un lettore di StrettoWeb ci ha inviato una segnalazione con le foto che pubblichiamo a corredo dell’articolo, riguardo il degrado che appare sotto gli occhi di chi si reca in Aspromonte causato dalla presenza di enormi cumuli di spazzatura, fili pericolanti e persino la presenza di un’auto abbandonata diventata ormai una macchina di ruggine, nelle strade del territorio del Comune di Reggio Calabria. Ecco la segnalazione del lettore: “Gentile redazione, la mia vuole essere una semplice segnalazione rivolta a chi di dovere. La settimana scorsa, insieme alla mia famiglia, sono stato ad Aspropark e, salendo dalla strada di Condera, ho notato un’automobile che, chissà da quanto tempo, giace lì “sorridente”; continuando a salire poi, poco prima di arrivare ad Aspropark, si può notare come i pali della linea aerea della corrente elettrica, sono decisamente pericolanti, pronti a cadere, visto che quella è una strada abbastanza transitata, il tutto come si evince dalle fotografie. Per non parlare della strada in pessime pessime condizioni, specialmente il tratto tra Pietrastorta e Terreti. Che vista diamo a quei pochi turisti, coraggiosi, che ancora hanno voglia di visitare il nostro meraviglioso parco. Grazie Peppe.enne 76“.

