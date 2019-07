Reggio Calabria, chiude l’Hospice “Via delle Stelle”: per la grillina Dieni “è un’eventualità drammatica”

9 Luglio 2019 21:54

Reggio Calabria, la deputata grillina Federica Dieni sulla chiusura dell’Hospice

“È necessario fare tutto il possibile per scongiurare la chiusura dell’Hospice Via delle Stelle di Reggio Calabria. La città non può essere privata di un presidio sanitario di primaria importanza“. È quanto dichiara la portavoce del Movimento 5 Stelle alla Camera Federica Dieni.

“La Fondazione Via delle Stelle, ente gestore della struttura – continua la deputata -, ha comunicato ai commissari regionale e dell’Asp, ai ministeri competenti, al prefetto e al sindaco l’imminente stop delle attività del centro a partire dal prossimo 15 luglio. Si tratta di una eventualità drammatica, in considerazione dell’imprescindibile servizio che l’Hospice, ormai da anni, assicura ai malati terminali“.

“La fine delle attività della struttura – aggiunge Dieni – sarebbe l’ennesima sconfitta di un sistema provinciale già alle prese con una gravissima emergenza sanitaria, che si unisce in modo drammatico alla crisi economica dell’Asp, in stato di effettivo dissesto“.

“Farò quanto in mio potere per evitare un simile, tragico, scenario. Allo stesso tempo – conclude la parlamentare 5 stelle -, auspico che le istituzioni interessate si adoperino fin da subito per evitare la chiusura della struttura. Reggio, la sua provincia e tutti quei pazienti che da anni ricevono cure specialistiche non possono subire questa ulteriore privazione“.

