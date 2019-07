Cesa a Reggio Calabria, la soddisfazione di Lemma e Arillotta

31 Luglio 2019 11:36

Lemma e Arillotta: “un incontro proficuo che conferma la bontà del percorso politico intrapreso dall’Udc a Reggio Calabria e che porterà a sicure soddisfazioni in occasione dei prossimi e ormai imminenti appuntamenti elettorali”

“Un incontro proficuo che conferma la bontà del percorso politico intrapreso dall’Udc a Reggio Calabria e che porterà a sicure soddisfazioni in occasione dei prossimi e ormai imminenti appuntamenti elettorali”. Lo sostengono Paola Lemma e Paolo Arillotta, rispettivamente commissaria provinciale e commissario cittadino dell’Udc, dopo la riunione informale dei dirigenti locali del partito con i futuri candidati, alla presenza del segretario nazionale Lorenzo Cesa e del segretario regionale Francesco Talarico, che ha avuto luogo in un noto bar del lungomare di Reggio Calabria. “Il segretario Lorenzo Cesa con la sua nuova presenza in città – affermano Lemma e Arillotta – ha voluto dare un nuovo e importante segnale dell’attenzione che i vertici nazionali del partito hanno nei confronti del nostro lavoro, per Reggio Calabria e per l’intera Regione. Proprio in Calabria, del resto, l’Udc vuole ottenere un grande risultato per rilanciarsi anche a livello nazionale in vista delle politiche che arriveranno in tempi rapidi, considerato il livello di litigiosità raggiunto da Lega e Cinque Stelle”. Paola Lemma e Paolo Arillotta annunciano, infine, che nei prossimi mesi proseguirà la campagna di adesioni al partito e di radicamento sul territorio, sempre con l’obiettivo di far crescere la squadra sia in termini di numeri, ma anche e soprattutto in termini di competenza e qualità. “La fase politica che adesso si apre – affermano i due – sarà fondamentale e l’Udc calabrese, anche con il sostegno dei vertici nazionali, riuscirà a ritagliarsi un ruolo di sicuro protagonista”.

Valuta questo articolo