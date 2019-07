22 Luglio 2019 11:52

Reggio Calabria: si terrà oggi pomeriggio alle ore 17:00 la cerimonia di intitolazione della nuova Piazza Francesco Cagnolo

Si terrà oggi pomeriggio lunedi 22 luglio alle ore 17:00 la cerimonia di intitolazione della nuova Piazza Francesco Cagnolo (ex piazza Capolinea Capolinea di Vito Superiore). Don Francesco Cagnolo è stato per decenni un punto di riferimento per la comunità di Vito, educatore e storico Sacerdote del quartiere tra il 1966 e il 2003. Alla cerimonia di intitolazione sarà presente il sindaco Giuseppe Falcomatà oltre ai rappresentanti della Commissione Toponomastica comunale.

