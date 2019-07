Reggio Calabria, domani la firma del protocollo operativo tra la Camera di Commercio ed il Comune per la gestione condivisa di progetti di sviluppo

1 Luglio 2019 12:46

Domani la firma del protocollo operativo tra la Camera di Commercio di Reggio Calabria ed il Comune per la realizzazione di un percorso di coinvolgimento interistituzionale destinato alla gestione condivisa di progetti di sviluppo

Il Comune di Reggio Calabria insieme alla Camera di Commercio di Reggio Calabria suggellano la volontà di istituzionalizzare la cooperazione tra istituzioni quale metodologia strutturata destinata alla programmazione delle strategie di sviluppo del territorio e la gestione condivisa di progetti di sviluppo, già partire dalle azioni in corso messe in campo dal Pon Metro nell’ambito dell’impiego dei fondi strutturali europei 2014/20. Con la firma del Protocollo prevista per il prossimo martedì 2 luglio alle ore 10.00 presso la Sala Giunta di Palazzo San Giorgio tra il sindaco del Comune di Reggio Calabria Giuseppe Falcomatà e il Presidente della Camera di Commercio di Reggio Calabria, Antonino Tramontana si darà il concreto avvio a un percorso di cooperazione e confronto in tema di digitalizzazione, innovazione, valorizzazione dei sistemi territoriali e di rafforzamento delle strategie di crescita e sviluppo da realizzarsi entro il triennio 2019-2021. Moltissimi sono gli ambiti di applicazione e gli strumenti messi in campo che saranno oggetto di preventiva e approfondita illustrazione, da parte dell’assessore alle politiche europee Giuseppe Marino. Il protocollo è frutto dell’attuazione della scheda intervento RC 5.2.1.b “Azioni di supporto al confronto interistituzionale e partenariale” del PON Città Metropolitane 2014-2020 per la città di Reggio, licenziato con Delibera di Giunta n.102 del 10 giugno 2019.

